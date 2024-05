Liverpool, Klopp saluta: «Questa è la città delle braccia aperte. Grazie a tutti!»

Jurgen Klopp è arrivato al termine della propria avventura al Liverpool. Il tecnico tedesco ha scritto una lettera

Domani termineranno i nove anni di Jurgen Klopp alla guida del Liverpool. Un momento storico che chiude una grande era ad Anfield con otto trofei tra cui la Champions League. Ecco la lettera al Liverpool ECHO dell’ex tecnico del Borussia Dortmund.

LETTERA – «Prima di venire a Liverpool non avevo mai scritto una lettera a un giornale in vita mia. Ora sto scrivendo la mia seconda lettera al Liverpool Echo.

Questo vuol dire che probabilmente ora ho una certa età e che questo è un giornale che gioca un ruolo importante in questa città. Per me è un ottimo modo per parlare a quante più persone possibile che vivono qui.

È giunto il momento per me di dire addio. So che questa non è più una novità ma è importante che ve lo dica. Per me Liverpool è la città delle braccia aperte. Un posto che ti accoglie come un figlio e non gli importa da dove vieni. Vuole solo che tu ne faccia parte e non potrei essere più orgoglioso del fatto che mi abbia permesso di avere questo incredibile privilegio. Una città che dà questo tipo di accoglienza merita almeno un addio doveroso.

C’è così tanto che potrei dire in questo momento e ci sono così tanti momenti speciali di cui potrei parlare. Dentro e fuori dal campo abbiamo creato tra noi ricordi che vivranno con me per sempre. Ma quando penso a questa città e alle sue meravigliose persone, la lezione più grande che porterò con me è che arrendersi non rientra sicuramente nel dizionario Se vieni da qui, è probabile che non solo sei pronto a combattere, ma anche che vuoi farlo davvero. Anche quando le probabilità sono contro, è sempre possibile vincere.

L’ho adorato più di quanto potrei mai dire. Condividere momenti di successo con la gente non può che essere speciale, indipendentemente dal club in cui ti trovi, ma il modo in cui lo fa il Liverpool lo porta a un livello completamente nuovo. È stato così anche all’indomani delle grandi delusioni, come nel 2022. Oltre a ciò, mi è piaciuto il fatto che questa sia la città del calcio. Non importa dove vai a Liverpool e non importa con chi parli, la gente vuole parlare di calcio. Ogni singola parola racchiude una passione e un amore per il gioco.

Naturalmente, io sono dalla parte Rossa e lo sarò sempre adesso, ma so per esperienza che lo stesso è assolutamente vero per la parte Blu. Vivere vicino al fiume Mersey ha chiaramente questo effetto sulle persone. Domani sarà l’ultima volta che allenerò il Liverpool FC e sarà un’occasione in cui cercheremo ancora una volta di rendere orgogliosi i nostri tifosi, ma sarà anche un’opportunità per ricordare i momenti trascorsi insieme. Ricorderò tutto con amore e ringrazierò per il tempo che ho trascorso qui. Liverpool è una città in cui abbiamo vissuto e lavorato, ma è anche un posto di cui ci siamo innamorati. Adesso non mi resta che augurare a tutti voi il meglio per il futuro. Il Liverpool se lo merita. Voi lo meritate

Grazie. Grazie di tutto»