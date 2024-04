Torino Bologna vedrà i granata indossare una maglia celebrativa, ecco i dettagli della t-shirt in omaggio ai caduti di Superga del 4 maggio

Il Torino prova a rialzarsi. Lo fa dopo la sconfitta rimediata nella giornata di ieri in quel di San Siro contro l’Inter (capolinea di una serie di risultati negativi che hanno per altro tarpato definitivamente le ali alle speranze europee dei granata). Lo fa, nella settimana più importante dell’anno per la società calcistica piemontese. Quell’arco di sette giorni che gravitano intorno alla ricorrenza del 4 maggio, dedicati come da tradizione al ricordo e alla commemorazione del Grande Torino.

Il prossimo sabato – il 4 di maggio appunto – Ivan Juric e i suoi ragazzi saliranno sul colle di Superga ad omaggiare come di consueto la lapide di Valentino Mazzola e compagni. A rendere ancor più speciale l’evento ci penserà l’inchino del giro d’Italia alla Basica che troneggia sul capoluogo piemontese e con ogni probabilità una partita inaugurale nel nuovissimo centro sportivo Robaldo di Strada Castello di Mirafiori.

Ma attenzione, perchè le sorprese non finiscono qui. Complice l’ausilio del calendario il Torino sarà di scena dinanzi ai propri tifosi proprio nella giornata antistante alle celebrazioni. Venerdì sera sarà il Bologna di Thiago Motta a fare visita ai sabaudi e per l’occasione i padroni di casa indosseranno una maglia decisamente speciale.

Come riportato direttamente dai portali del Torino infatti, contro gli emiliani i granata vestiranno una apposita t-shirt commemorativa del 75° anniversario della strage di Superga. La stessa maglietta verrà ancor prima presentata ai fan in occasione di un Meet and Greet che avrà luogo nel pomeriggio di giovedì 2 maggio presso lo Store di JD Sport de Le Gru. Presenti all’evento ben tre campionissimi della prima squadra: Gvidas Gineitis, Perr Schuurs e Koffi Djidji. Insomma, il Torino (squadra) cerca il rilancio e lo fa riabbracciando per prima cosa la Torino (città) nella sua settimana più importante.