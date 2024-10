Cagliari, quando ritorna Obert dall'infortunio

Il difensore del Cagliari ha accusato un problema fisico durante il ritiro con la Nazionale slovacca

Adam Obert è tornato anzitempo dalla convocazione con la Nazionale slovacca a causa di un affaticamento agli adduttori della coscia, sicuramente non una bella notizia per il tecnico del Cagliari Davide Nicola.

Il classe 2002 ha dovuto infatti obbligatoriamente saltare la gara contro il Torino, vinta dai rossoblu in rimonta per 3-2. Un successo che ha permesso ai rossoblu di fare un bel salto in avanti in classifica.

Tornando a Obert, l’obiettivo è recuperare il giocatore per la sfida contro l’Udinese di Kosta Runjaic, in programma venerdì 25 ottobre alle ore 18:30 valevole per nona giornata del campionato di Serie A 2024-2025.