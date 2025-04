Genoa Udinese, Pinamonti sfida Solet: il rossoblù per la salvezza, il friulano per il mercato

Questa sera Genoa Udinese apre la 31ª giornata di Serie A: il duello decisivo sarà quello tra Pinamonti e Solet, le ultime

Questa sera Genoa Udinese apre la 31ª giornata di Serie A e, come riportato da la Gazzetta dello Sport, la sfida dentro la sfida è quella tra Pinamonti e Solet. Andrea Pinamonti sta vivendo una stagione fondamentale con il Genoa, segnando otto gol che hanno contribuito a ben quattordici punti in classifica, rappresentando il 40% del bottino totale della squadra. Dopo una prima esperienza non fortunata con i rossoblù, l’attaccante ha deciso di tornare a Genova per riscattarsi, giocando spesso da solo in attacco a causa degli infortuni, ma mantenendo un rendimento molto alto. Con l’inserimento di Malinovskyi, che ha rinforzato l’attacco genoano, Pinamonti ha avuto più supporto, evitando di dover arretrare troppo per creare gioco. Il Genoa punta a raccogliere i punti necessari per raggiungere la salvezza, idealmente fissata a quota quaranta, mentre le ultime quattro gare sono molto difficili.

Dall’altra parte, l’Udinese di Runjaic può contare su Oumar Solet, che si è rivelato un fenomeno in difesa. Arrivato a gennaio a costo zero, ha trasformato la retroguardia friulana, subendo solo sette gol in otto partite. Solet ha dimostrato anche capacità di impostare l’azione e segnare, mettendo in luce una grande attitudine difensiva e offensiva. Con una valutazione che si avvicina ai trenta milioni di euro, Solet è destinato a essere uno dei protagonisti del mercato estivo. Per il Genoa, la partita contro l’Udinese rappresenta un’opportunità per chiudere il discorso salvezza, mentre per Solet è un’ulteriore sfida per confermare il suo status di fenomeno e accrescere la sua quotazione.