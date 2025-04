Todde: «Ingiustificabile penalizzare i tifosi del Cagliari. Questa è discriminazione verso i sardi»

Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, ha rilasciato delle dichiarazioni sul divieto di trasferta ad Empoli per i tifosi del Cagliari

Si è espressa tramite i suoi profili social Alessandra Todde, Presidente della Regione Sardegna, in merito al divieto di trasferta imposto ai tifosi del Cagliari, in vista della trasferta al Castellani contro l’Empoli per la 31a giornata di Serie A.

Le sue parole: «Non sono accettabili discriminazioni sui sardi in quanto sardi. La decisione di penalizzare i tifosi del Cagliari è ingiustificabile. Chiedo al presidente dell’Empoli di rivedere la sua scelta e auspico una soluzione rapida e positiva della vicenda».