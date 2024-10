Bologna, con l'Aston Villa per riscattare il campionato

Al Villa Park, il Bologna cercherà di scardinare la difesa di una delle squadre più in forma d’Europa

Il Bologna di Vincenzo Italiano vivrà una notte per cuori forti a Birmingham. L’avversario è tra i più temibili d’Europa poiché l’Aston Villa è terzo in Premier League a -4 dal Manchester City capolista ed è a punteggio pieno in Champions League come la Juventus.

Se sulla carta sembra quasi una sfida impossibile, i rossoblu ci hanno insegnato che in Europa si possono trovare energie nascoste come successo contro il Liverpool in una partita onorata al massimo e anche un po’ sfortunata.

La Gazzetta dello Sport analizza questa partita mettendola anche a conforto con il campionato. L’ennesima delusione in Serie A con il pareggio beffa subito in rimonta contro il Genoa non ha sicuramente fatto piacere a Italiano.

Tanti, troppi i segni X in questa stagione con ben 7 pareggi in 10 partite. Le uniche gare terminate con un altro esito sono state la vittoria di Monza e le sconfitte contro Napoli e Liverpool.

Per questa sera il dubbio ricade sulla scelta dell’attaccante: da una parte l’olandese Dallinga, ancora a secco nella sua avventura a Bologna, dall’altra l’argentina Castro che ha già realizzato tre gol in otto partite.

Dall’altra parte i centravanti sono invece un punto di assoluta forza. Come sempre partirà titolare Watkins che dopo le prime tre giornate a secco è già a quota cinque con il sostituto in corso Duran che è già a sei.