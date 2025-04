Ndoye sulle voci di mercato: «Addio Bologna? Non si sa mai. Ecco come sono cambiate le cose rispetto a Thiago Motta»

Ndoye ha voluto commentare così le ultime vicende di mercato legate al Bologna (oltre che al suo futuro importante)

Dan Ndoye, attaccante del Bologna, sull’emittente elvetica RMC, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione rivolgendosi anche al mercato.

LE PAROLE – «Mi auguro di avere un’altra occasione l’anno prossimo, vorrei sbloccarmi anche in Europa. Le voci di mercato? Ora sono molto felice a Bologna e qui mi sto realizzando, però non si sa mai. Nel calcio tutto può cambiare velocemente e non chiudo la porta a nessuno, in Italia o all’estero. Il gol al Napoli è il più bello della mia carriera. D’istinto ci ho provato col tacco e mi è venuto molto bene. In questa stagione sto segnando di più grazie al gioco di Italiano. Sa parlare con i giocatori e siamo sempre fedeli alla nostra filosofia, sia con le grandi squadre, sia con chi lotta per retrocedere in Serie B. Abbiamo tutti la stessa mentalità, a prescindere da chi gioca di più e chi meno. Tutti vogliamo il bene della squadra e ci divertiamo a giocare insieme. Lo scorso anno con Motta facevamo un gioco un po’ diverso. Noi esterni dovevamo stare più larghi per creare spazi per i difensori. Chiaramente, stando più lontano dalla porta, avevo meno possibilità di segnare. Invece ora sono più libero e anche per questo le mie caratteristiche sono migliorate»