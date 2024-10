Iling Junior: «Alla Juve non mi sono sentito desiderato. Il trasferimento è andato così all’Aston Villa»

A Sky Sport, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione l’esterno del Bologna Iling Junior: ripercorrendo anche il suo trasferimento alla corte della Juventus

LE PAROLE – «Vuoi sempre sentirti desiderato. Ho parlato molto con le persone intorno a me nel momento del trasferimento dalla Juventus all’Aston Villa e volevo essere sicuro che non fossi solamente parte di uno scambio, ma di essere desiderato dal club. E l’Aston Villa mi ha fatto sentire tutto questo. Avrei potuto vivere un altro anno nel quale mi alzavo dalla panchina, senza ottenere quel minutaggio che vorrei. Quindi ho parlato con l’allenatore e abbiamo deciso insieme che la cosa migliore per me fosse trasferirmi altrove in prestito».