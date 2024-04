Conte Bargiggia: «Tutte le tifoserie lo vogliono. Napoli e Milan? Ecco cosa mi risulta»

Le parole di Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato, sul futuro di Antonio Conte, che piace sia al Milan che al Napoli

Paolo Bargiggia ha fatto il punto sul futuro di Antonio Conte. Il tecnico pugliese al momento senza squadra sembra finito nel mirino di numerosi squadre di Serie A, in particolare Milan e Napoli. Di seguito le sue parole a Tv Play.

«Prossimo allenatore del Milan? Al momento l’ordine è questo per: Lopetegui, Fonseca e Van Bommel. Conte? A me non risulta né al Milan e né al Napoli. I tifosi di tutte le squadre lo vogliono, ma bisogna stare attenti perché non è la soluzione di tutti i mali».