Napoli Roma: Di Lorenzo e Ngonge così così. L’eroe è Svilar, per qualcuno è un super portiere

Napoli-Roma, voti e giudizi dei quotidiani: diversi giocatori positivi nella valutazione, ma l’eroe è Svilar

Napoli-Roma è stata una gara appassionante, dove le due squadre hanno vissuto la sensazione di poter vincere e perdere, per poi doversi “accontentare” di un pareggio per 2-2. Prendendo come due campioni due quotidiani, uno generalista e uno politico, sono 4 i giocatori sui quali i pareri e i conseguenti voti differiscono e non di poco.

DI LORENZO – 5,5 per il Corriere della Sera: «Sembra quello dei tempi migliori, si fa però fregare da Abraham e lo tiene in gioco». Per il Corriere dello Sport, al contrario, merita il 6,5: «Tiene bene El Shaarawy e Angeliño e riemerge dall’ombra seminando lampi sulla fascia destra: discese, sovrapposizioni e un gol sfiorato in tuffo a fin primo tempo»

OLIVERA – Da 7 per il giornale romano: «Kristensen affonda poco e Dybala va dentro, così è lui ad alimentare l’azione sull’asse con Kvara. Tenace e fortunato sul gol: la perde, la riprende, tira, segna (con deviazione di Kristensen). Attento fino alla fine. Non segnava dal 30 aprile 2023, un anno». A Milano, invece, optano per un normalissimo 6: «Sbaglia la chiusura su Kristensen e combina la frittata. Si riscatta col gol».

NGONGE – La mossa di Calzona a metà ripresa viene premiata col 6,5 dal Corriere dello Sport: «Ottimo impatto: lancia Osi verso la gloria, tira da fuori, attacca e affonda. Bel sinistro, pie’ veloce». Di tutt’altro parere il Corriere della Sera, un 5,5 più duro del giudizio per la verità: «Poco tempo per farsi notare. Ma c’è».

SVILAR – Nel quadro di un giudizio entusiastico nei suoi confronti, i toni e i voti sono decisamente diversi. Il Corriere dello Sport lo innalza a migliore in campo con un roboante 8,5: «Bravo in uscita su Politano, strepitoso sul destro a giro di Kvaratskhelia, fenomenale su Osimhen. Se la partita è finita in parità è merito suo e dei suoi otto interventi. Parate miracolose, parate che a fine stagione possono valere la Champions. La Roma ha trovato il portiere anche per il futuro. Garanzia e sicurezza». Per il Corriere della Sera non va oltre il 7, al pari del compagno Abraham e di Osimhen che lo ha battuto dagli 11 metri: «Para tutto, ferma in ogni modo la furia del Napoli. Cede solo sul rigore».