Atalanta Juventus, molte CRITICHE al Var: anche una voce INSOLITA si schiera a favore dei bianconeri

Tanti dubbi e critiche sull’operato di Fabio Maresca e del Var nella finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus

È terminata la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, vinta 1-0 dai bianconeri. Le critiche e le polemiche non sono mancate, come in occasione del contatto tra Hien e Vlahovic, ma non solo.

Tuttosport, con un articolo finito anche in prima pagina, racconta di una «Juventus contro tutto e tutti, più forti dell’arbitro», parlando di un rigore solare non assegnato ai bianconeri, facendo dunque riferimento al sopracitato contatto Hien-Vlahovic.

🏆 #Vlahovic e la #Juve più forti di arbitro e Var: la Coppa Italia è bianconera https://t.co/0g4IJVWlG2 — Tuttosport (@tuttosport) May 15, 2024

A sorpresa anche Maurizio Pistocchi si è schierato dalla parte della Juventus, situazione che non capita spesso, attaccando l’operato dell’arbitro.

PISTOCCHI – «In telecronaca dicono che farà discutere. C’è poco da discutere: Hien su Vlahovic era rigore. Male Maresca, malissimo il VAR Marini»