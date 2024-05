Infortunio Osimhen, l’attaccante del Napoli ha avuto dei problemi di natura muscolare: è in dubbio per la Fiorentina

Victor Osimhen è alle prese con un infortunio di natura muscolare e il Napoli rischia di non averlo a disposizione per la prossima sfida – decisivo per la qualificazione in Conference League – contro la Fiorentina.

Come riportato da Sky Sport, si tratterebbe di un affaticamento muscolare e dovrebbe dare forfait per la partita contro i viola. Il nigeriano oggi non si è allenato e ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lavoro personalizzato anche per Zielinski – per lui sarà decisivo l’allenamento di domani – mentre torna a lavorare in gruppo Lindstrom.