Ruggeri: «Grandissimo RAMMARICO perché abbiamo creato molte occasioni. Dobbiamo REAGIRE»

Le parole dell’esterno nerazzurro Matteo Ruggeri dopo la sconfitta dell’Atalanta in Finale di Coppa Italia contro la Juve

Le parole a Mediaset di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria della Juventus sull’Atalanta.

«Sicuramente è stata una gara equilibrata, purtroppo abbiamo preso gol in avvio dopo cinque minuti ma secondo me abbiamo fatto la nostra partita e fino al 90′ abbiamo creato occasioni nel secondo tempo ma purtroppo non siamo riusciti a fare gol e questo non ci ha permesso di pareggiare la partita. Secondo me siamo arrivati nel modo giusto alla partita, nel senso non da favoriti ma con la testa giusta per preparare questa partita al meglio delle nostre possibilità e sono sicuro che abbiamo dato tutto. La Juventus ha fatto sicuramente una partita importante a livello difensivo ma anche noi abbiamo fatto la nostra partita. Dobbiamo uscire più forti di prima in vista di quelle che saranno le ultime giornate e ovviamente la finale a Dublino»