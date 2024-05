Empoli Roma: c’è un SOLO giocatore in Europa più decisivo di NIANG quando subentra. Il record dei toscani e i troppi KO dei giallorossi. AOUAR ha una grande QUALITA’

Le statistiche del Corriere dello Sport sulla partita tra Empoli e Roma, e i suoi protagonisti: Niang decisivo, Aouar ha qualità

Il Corriere dello Sport riassume Empoli-Roma sotto il profilo statistico andando a individuare una serie di voci che vanno ben oltre la partita di ieri sera, che ha sancito la salvezza in extremis dei toscani.

SECONDO – Solamente Stuani (7) ha realizzato più gol da subentrato di Niang (6) nei maggiori cinque tornei europei 2023/24.

TRIS – L’Empoli si è salvato per la terza stagione consecutiva, mantenendo la Serie A per tre campionati di fila per la prima volta nella sua storia.

FINALMENTE – L’Empoli ha vinto una gara interna di Serie A contro la Roma per la prima volta dal 17 febbraio 2007 (1-0 in quel caso, firmato da Pozzi).

TROPPI KO – La Roma ha registrato 8 sconfitte in trasferta in un singolo campionato per la prima volta dalla stagione 2021/22 (8 anche in quel caso).

GIOVANE – Cancellieri (6: 4 gol e 2 assist) è uno dei 2 attaccanti italiani nati dal 2002 in avanti, con Colombo, ad aver preso parte ad almeno 5 reti in questa Serie A.

QUASI DERBY – Tra i giocatori che hanno realizzato il 100% dei gol fuori casa in questo campionato, solamente Luis Alberto (5) ha realizzato più gol di Aouar (quattro) nella competizione.

EFFICACI – Tra i centrocampisti che hanno segnato almeno 4 gol in questo campionato, solamente Zurkowski (13) ha giocato meno incontri di Aouar (16) nella competizione.