Colombo Empoli, ORE DECISIVE per l’acquisto dell’attaccante del Milan. I DETTAGLI

Colombo Empoli: prossime ore DECISIVE per l’affare, ecco la novità sull’attaccante del Milan. Ecco le ultime notizie di calciomercato

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, fra oggi e domani andranno in scena nuovi contatti tra Milan ed Empoli per sbloccare l’operazione Lorenzo Colombo. Parti al lavoro per un prestito con diritto di riscatto: nel mezzo anche l’opzione per il controriscatto sull’attaccante classe 2002.

Fumata bianca con i rossoneri assai possibile, considerando che l’Empoli vuole a tutti i costi l’attaccante rossonero.