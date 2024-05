Calciomercato Milan, Toni: «Fossi ds andrei su Rodrygo o Alvarez. Anziché fare panchina...»

Luca Toni, ex attaccante, ha parlato a Tuttosport e si è messo nei panni del ds del Milan per fare mercato

MERCATO – «Se Julian Alvarez del City non volesse fare più la panchina, sarebbe un calciatore che ha già vinto e che è abituato a vincere. Perché andare su di lui? Io andrei su quei giocatori delle grandi squadre che hanno meno spazio, vedi quello che è successo con Pulisic. Per questo mi viene in mente anche Rodrygo del Real Madrid, che è uno che andrei a prendere subito qualora dovesse essere cederlo. Sa, con l’arrivo di Mbappé ci sarà un bel po’ di casino su quella fascia avanzata. Meglio quindi essere protagonista al Milan, piuttosto che giocare meno. Io piuttosto che fare panchina sposerei un progetto di un top club come i rossoneri».