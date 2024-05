Atalanta, venerdì 31 maggio la FESTA in CENTRO BERGAMO per la conquista dell’Europa League. I dettagli

Atalanta, venerdì 31 maggio ci sarà la festa in Centro Bergamo per la vittoria dell’Europa League. Ecco il comunicato

Tutto confermato: venerdì 31 maggio ci sarà la festa dell’Atalanta per la vittoria dell’Europa League in Centro Bergamo. Ecco il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO

Si festeggia tutti insieme: l’appuntamento è per la serata di venerdì 31 Maggio!

Partirà da Largo Colle Aperto in Città Alta il pullman scoperto che, attraverso un preciso percorso, porterà la squadra, l’allenatore ed i dirigenti ad attraversare Bergamo per festeggiare con tutti i tifosi atalantini questa storica stagione culminata con la conquista della UEFA Europa League.

La partenza del pullman scoperto è in programma da Largo Colle Aperto in Città Alta alle 20.30.

Tutti i tifosi sono invitati a prendere posto sui marciapiedi lasciando libera la strada per il passaggio del pullman scoperto.

Il percorso del pullman scoperto (vedi anche cartina sotto)

– Partenza da Largo Colle Aperto

– Viale delle Mura

– Viale Vittorio Emanuele

– Viale Roma

– Piazza Matteotti

– Largo Porta Nuova

– Via Camozzi

– Via Frizzoni

– Viale Muraine

– Via Cesare Battisti

– Piazzale Guglielmo Oberdan

– Viale Giulio Cesare

– Piazzale Olimpiadi

– Arrivo Via Fossoli/Lato Curva Nord Pisani Gewiss Stadium