San Siro Inter, Squeri SICURO: «Una delle due squadre resterà lì. Ecco perché»

San Siro-Inter, Squeri, sindaco di San Donato, è convinto che una delle due squadre alla fine rimarrà nell’attuale impianto

Ospite a ‘Newzgen’, il programma prodotto da Alanews in onda su YouTube e Twitch, Squeri, sindaco di San Donato, ha parlato così dell’Inter e non solo:

PAROLE – «Da appassionato e tifoso milanista, quindi non in veste di sindaco, sono convinto che, per restare competitive nel calcio moderno, le due squadre non giocheranno più insieme nello stesso stadio – le sue parole -. Secondo me una squadra resterà a San Siro, mentre l’altra andrà in un altro impianto, non so se a Rozzano o San Donato. E’ solo una mia sensazione, non ne ho parlato con nessuno della società, ma se è vero che WeBuild presenterà un progetto per ristrutturare l’impianto garantendo la partecipazione di parte dei tifosi e il sindaco Sala, rispetto al passato, sta allargando le opportunità di allestire attività quali musei e store nei pressi dello stadio, non è certamente una cosa da poco. Personalmente, mi sembra strano i due club possano giocare all’interno dello stesso impianto».