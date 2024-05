Real Madrid, Kroos: «RITIRO? La penso diversamente da Modric, lui ha 39 anni. Il mio desiderio era QUESTO»

Le parole di Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, sulla sua scelta di ritirarsi dal calcio giocato. I dettagli

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, è tornato sulla sua scelta di ritirarsi a 34 anni ai microfoni di Cadena Ser.

DIFFERENZE CON MODRIC – «Sono casi diversi. Penso che io e Luka la pensiamo in modo leggermente diverso su come finire la nostra carriera. Lui continua a godersi il calcio, io ho sempre desiderato concludere in un grande momento, in cui il mio corpo risponde ancora molto bene. Voglio lasciare il calcio senza problemi fisici e sono felice di aver avuto questo livello fino a 34 anni. Volevo finire da elemento importante per la squadra. Mi sento bene adesso e penso che sia il momento perfetto».

PALLONE D’ORO – «Durante tutta la mia carriera non ho mai pensato di vincere trofei individuali. Ho sempre pensato a vincere con la squadra. Il resto è una conseguenza».