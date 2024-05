Globe Soccer Awards Europa, premiata l’Atalanta come squadra RIVELAZIONE. Percassi: «GRAZIE a tutti!»

Il Globe Soccer Awards Europe viene dato all’Atalanta come rivelazione dell’anno considerando la vittoria dell’Europa League

Altro giro, altro premio per l’Atalanta dopo la vittoria dell’Europa League, ricevendo il Globe Soccer Awards. Ecco il comunicato con le parole dell’AD Luca Percassi.

IL COMUNICATO

Il suggestivo scenario di Cala di Volpe, in Costa Smeralda, ha fatto da cornice alla cerimonia del KAFD Globe Soccer Awards Europe. Fra i vincitori delle varie categorie anche l’Atalanta, premiata come squadra rivelazione a livello europeo.

Di seguito le motivazioni del premio, ritirato dal nostro Amministratore Delegato Luca Percassi.

Revelation Award – Atalanta

“Una squadra provinciale italiana, l’Atalanta, ha conquistato il secondo titolo europeo per importanza, conquistando l’Europa League a Dublino, battendo l’imbattuto Bayer Leverkusen per 3 a 0, dopo aver eliminato nei quarti di finale il Liverpool vincendo con l’identico 3 a 0 in Inghilterra. Il risultato è straordinario e regala la storia ad una società che da anni si distingue per la qualità assoluta del suo calcio, grazie alla guida di un tecnico – Gasperini – capace di insegnare a vincere attraverso il dominio assoluto del campo sul piano fisico e tecnico. Guardiola ha detto di lui che giocarci contro è come andare dal dentista, e Klopp ha confermato. Bisogna considerare l’importanza del risultato sul Bayer, tenendo conto che i tedeschi non avevano mai perso nella stagione, dando 18 punti di distacco al Bayern Monaco (semifinalista di Champions) e 27 punti al Borussia Dortmund (che giocherà la finale contro il Real Madrid). Se l’Atalanta dovesse vincere la Supercoppa europea del 14 agosto potrebbe legittimamente essere considerata la più forte squadra europea del 2023-24”.

LUCA PERCASSI – «Voglio cogliere l’opportunità per ringraziare enormemente Gasperini che ha fatto un lavoro fantastico, poi i giocatori, il direttore sportivo D’Amico e mio padre, il vero cuore del club. E infine i tifosi: sono stati fantastici. Vincere questa Coppa è un qualcosa che non avremmo mai potuto immagine nemmeno nei nostri sogni».