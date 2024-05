Koopmeiners, NOVITA’ tra Liverpool e Juve. Il PIANO dell’Atalanta sul centrocampista olandese

Il futuro di Teun Koopmeiners tra Juve e Liverpool: inglesi in avanti con i bianconeri leggermente defilati, ma il piano dell’Atalanta è preciso

Uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo dell’Atalanta è sicuramente Teun Koopmeiners: dalle dichiarazioni sulla sua cessione in estate a quella che sarà un vero e proprio corso degli eventi da giugno fino ad agosto. Qual è ora la situazione del centrocampista olandese?

Secondo quanto riportato dalla nostra redazione, Teun è valutato dalla Dea 70 milioni di euro e non è disposta a scendere a compromessi: o arriva quella cifra oppure il ragazzo rimarrà a Bergamo. Se prima la Juve aveva mostrato un forte interesse per il giocatore ora si è leggermente defilata (non escludendo che possa tornare alla carica), anche perché ad oggi è il Liverpool ad essere in pole position, con nette possibilità di trattare concretamente in estate.