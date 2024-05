I TIFOSI dell’Atalanta credono nello SCUDETTO per la prossima stagione? L’opinione dei tifosi sui social

Quale dovrebbe essere l’obiettivo dei nerazzurri bergamaschi? Sogno scudetto possibile? L’opinione dei tifosi dell’Atalanta

La vittoria dell’Europa League ha fortemente entusiasmato l’intero Mondo Atalanta, sentendo nell’aria la possibilità di provare a portare a casa lo scudetto. Utopia? Meglio concentrarsi sulle coppe per portare a casa l’ennesimo trofeo oppure meglio una qualificazione europea? Ecco il pensiero odierno dei tifosi nerazzurri.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 687 utenti nerazzurri, i risultati sono abbastanza chiari: il 40% crede che sia possibile lottare per vincere lo Scudetto, il 37% preferirebbe portare a casa almeno un’altra coppa, il 13% piazzamento in Champions; il restante 10% pensa che sia minimo sindacale chiedere solo una qualificazione in qualsiasi Europa.