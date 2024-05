Belgio, i CONVOCATI per gli Europei: SORPRESA Courtois, la SCELTA su De Ketelaere e Lukaku

Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio, ha diramato le convocazioni per gli Europei in programma in estate

Il Belgio di Domenico Tedesco ha diramato la liste dei convocati per gli Europei in programma in estate in Germania. Assente a sorpresa Courtois, mentre ci sono De Ketelaere e Lukaku. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Koen Casteels, Matz Sels, Thomas Kaminski.

Difensori: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Wout Faes,Thomas Meunier, Arthur Theate, Jan Vertonghen, Axel Witsel.

Centrocampisti:Kevin De Bruyne, Orel Mangala, Amadou Onana, Youri Tielemans, Arthur Vermeeren, Aster Vranckx.

Attaccanti: Johan Bakayoko, Yannick Carrasco, Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Loïs Openda, Leandro Trossard.