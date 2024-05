Pafundi Losanna, premio prestigioso in Super League

Simone Pafundi ha giocato sei mesi a Losanna in prestito dall’Udinese e ha vinto un prestigioso premio in Super League

Il centrocampista di proprietà dell’Udinese, infatti, è stato votato da tantissimi tifosi come miglior giocatore della stagione nonostante i pochissimi mesi in Svizzera. Per lui due assist e un gol.

Esito delle Player of The Season della Super League 2023/2024:

Simone Pafundi (Losanna) – 16,96%*

Meschack Elia (Young Boys) – 14,83%

Auréle Amenda (Young Boys) – 14,35%