Gasperini su Atalanta Juve: «Non finisce qui la stagione. L'assenza di SCAMACCA ha pesato. Sugli INFORTUNI...»

Le parole in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta dell’Atalanta in Finale di Coppa Italia contro la Juve

OBIETTIVI – «Per fortuna qui non finisce ora la nostra stagione. Abbiamo tante cose da fare: tre punti da conquistare in campionato per raggiungere matematicamente la Champions, c’è una finale di Dublino da conquistare. Non esco deluso da questa partita così come la squadra. La Juve è una squadra forte dove insieme a Milan e Inter rispecchiano la classifica: i bianconeri hanno fatto cose straordinarie all’andata. C’è molto equilibrio mettendo anche squadre come Lazio, Roma, Fiorentina. L’Atalanta ha dimostrato stasera di essere stata all’altezza di quei piani alti. Che la Juve poteva essere una squadra era un dato di fatto. A parte Lookman che è stato più incisivo rispetto agli altri».

INFORTUNIO DE ROON E SQUALIFICA SCAMACCA – «La cosa più brutta del risultato è che abbiamo perso De Roon e che non abbiamo Kolasinac: quello è stato il brutto della partita. Ci sono state delle situazioni come il palo di Lookman, ma era una partita difficile dove forse ci è mancato un po’ di spunto. Dobbiamo avere una grande reazione, abbiamo giocato contro una squadra forte concedendo pochissimo creando purtroppo poco. E’ mancato in questo tipo di gara l’assenza di Scamacca, però i giocatori hanno dato tutto: non siamo riusciti a risollevare la partita: bisogna accettare questa partita. Non si possono vincere dieci partite di fila: dove in una partita equilibrata potevamo fare di più. Noi stiamo giocando tutte finali e dobbiamo accettarla»

ALLEGRI – «Era presente una tensione alta anche da parte loro. Quello che è accaduto nei minuti finali».

FORMAZIONI E ATTACCO – «Noi volevamo giocare senza centravanti quindi con De Ketelaere, Lookman, Koop e Pasalic mettendo superiorità a centrocampo. Purtroppo questa cosa è saltata riadattando CDK a fare la punta centrale mettendo caratteristiche diverse dalle sue. El Bilal è entrato bene e ci siamo ritrovati in una gara per certi versi molto chiusa. CDK? Oggi ha sbagliato, ma è pronto per fare bene nella gara contro il Lecce».

KOLASINAC – «Non ho certezze, spero di averlo per la finale di Dublino. Siamo ancora in una fase di dubbio»