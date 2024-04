Rinnovo Dumfries, lo striscione contro Theo può essere fatale

Tiene banco il rinnovo di Dumfries con l’Inter, soprattutto dopo il gesto fatto contro Theo Hernandez durante la festa scudetto

Il rinnovo di Dumfries con l’Inter è in bilico: non solo per una questione economica, ma anche per aver mostrato lo striscione con Theo Hernandez al guinzaglio durante la festa scudetto dei nerazzurri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in queste settimane sarà un dentro o fuori per l’esterno destro. Il suo scivolone, pur spiacevole, non condizionerà le trattative tutt’altro che facili.