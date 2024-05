Roma, triennale per De Rossi e intanto si guarda alle cessioni: ecco chi parte e chi resta

Ultime giornate in casa Roma per decidere la lista di chi parte e chi rimane: intanto è pronto il contratto di De Rossi

La Roma prepara il rinnovo di Daniele De Rossi: come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico firmerà un triennale con i giallorossi. Intanto a Trigoria si ragiona sui possibili partenti per ricostruire la rosa nella prossima stagione: le ultime due giornate saranno decisive per decidere i nomi dei partenti e di chi resta.

Tra quelli che non ci saranno nella prossima stagione ci sono i prestiti di Hujisen, Renato Sanches, Azmoun, Kristensen e Lukaku; nessuno di loro sarà riscattato. Con le valigie in mano anche Rui Patricio, superato da Svilar nelle gerarchie, Karsdorp, Celik e Aouar.