Torino, parla Buongiorno: «Che onore essere il capitano granata. Futuro in Premier? Dico…»

Alessandro Bongiorno ha fotografato il suo momento con il Torino, ecco le dichiarazioni del granata tra aneddoti, ambizioni e futuro

Alessandro Buongiorno sembra avere le idee chiare. Questo pomeriggio – intorno alle ore 18 – il difensore del Torino si è reso protagonista di una simpatica diretta Instagram con Sport Mediaset. Intervistato dalla giornalista Marialuisa Jacobelli, il classe ‘99 ha espresso tutto il suo orgoglio nel rappresentare il club sabaudo. Pensiero anche sui rivali in Serie A, le ambizioni con la Nazionale Italiana all’Europeo e un eventuale futuro in Premier League. Ecco un estratto della lunga intervista.

FASCIA DA CAPITANO DEL TORO – «Un’emozione grandissima. Poter rappresentare la squadra e rappresentare gli altri. Mi riempie d’orgoglio e mi spinge a dare il massimo fuori e dentro al campo».

ATTACCANTE PIU’ DIFFICILE DA MARCARE – «Tra i più difficili da marcare direi sicuramente Lukaku…lui ha una struttura fisica imponente».

A CHI MI ISPIRTO – «Spesso guardo i video di Nesta e Maldini. Cercavo di imitarli e volevo cercare di essere un po’ come loro. Un altro giocatore che seguo per la personalità in campo è Sergio Ramos. Come riferimento ho loro tre».

FUTURO – «Il mio obiettivo è poter andare all’Europeo a giugno…e magari vincerlo pure. Più in generale vincere la Champions o il Mondiale sarebbe veramente bellissimo. Il sogno di ogni bambino. Premier? Sicuramente la Premier come campionato è molto allettante. Ci sono squadre e giocatori forti. In Italia però ora mi trovo benissimo, vedremo in futuro».