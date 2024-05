Fiorentina, un’estate per rifondare: tutti gli addii in casa viola

Per la Fiorentina sarà l’estate della rifondazione: il punto su tutti i calciatori in uscita nella prossima finestra di mercato

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla rifondazione che avverrà in casa Fiorentina quest’estate. Oltre ad Italiano sono in tanti i calciatori che quest’estate lasceranno il club viola.

A cominciare dai prestiti di Arthur e Maxime Lopez, sono poi molti i giocatori in scadenza. A cominciare da Bonaventura, che non ha raggiunto il 70% di presenze per il rinnovo automatico, anche Castrovilli e Duncan sono in scadenza e con le valigie pronte. Oltre a loro anche Barak è sul mercato, con la Lazio di Tudor (che già lo aveva avuto al Verona) pronta a fare un’offerta. Infine Martinez Quarta: il contratto scadrà nel 2025 e in caso di mancato rinnovo potrebbe decidere di accettare la corte del Napoli.