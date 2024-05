Dazn, RABBIA per l’aumento dei costi: «Così la pirateria aumenta, è ingiustificato per un servizio del genere»

Oggi è arrivata l’ennesima notizia sull’aumento di Dazn. Ecco la risposta dell’Unione per la difesa dei Consumatori

I prezzi aumentano, così come le critiche. Dazn ha aumentato il piano tariffario in vista della prossima stagione e l’ Unione per la difesa dei Consumatori ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo.

AUMENTO – «Denunciamo l’ennesimo aumento ingiustificato. La pirateria è alimentata da prezzi insostenibili e da un servizio che non soddisfa le aspettative»