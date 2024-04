Bologna Udinese: è l’episodio determinante a eleggere il TOP e il FLOP. Pari tra Thiago Motta e Cannavaro

Bologna Udinese, giudizi e valutazioni del Corriere dello Sport: Motta e Cannavaro, ma anche il flop Okoye

Il gol dell’1-1 ha determinato le gerarchie di Bologna-Udinese. Per il Corriere dello Sport, il top e il flop hanno due nomi precisi: chi ha calciato la punizione del pari e chi non è riuscito a intercettarla.

SAELEMAEKERS – voto 7: «Come il resto della squadra, fa fatica a trovare i sentieri entro i quali infilarsi. Anche per la complicità del portiere, segna un gol che vale un tesoro, e nel finale ha altre due buone occasioni ma le spreca».

OKOYE – voto 4,5: «Nella prima parte non deve fare neanche una parata, e questo è un particolare molto significativo. Sul gol di Saelemaekers ha grandi responsabilità».

Pari nel punteggio e anche tra i due mister, entrambi meritevoli di niente di più del 6.

MOTTA – «È un Bologna piatto che non fa un tiro in porta nel primo tempo, e non possono essere solo meriti dell’Udinese. Cresce nel secondo, pareggia nonostante l’uomo in meno ma certe sue scelte non convincono».

CANNAVARO – «Costruisce una squadra che tende a non far giocare i dirimpettai, l’Udinese è ordinata in difesa e riparte anche bene. Prende il gol del pari con l’uomo in più e una traversa nel finale».