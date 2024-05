Futuro Mourinho, c’è l’accordo: pronta una nuova avventura per lo Special One

José Mourinho è pronto a rimettersi in gioco e avrebbe accettato la proposta di un club turco: dopo l’esonero dalla Roma ecco la nuova avventura

José Mourinho è pronto a rimettersi in gioco e avrebbe accettato la proposta di un club turco: dopo l’esonero dalla Roma ecco la nuova avventura.

Il Mundo Deportivo scrive che lo Special One sarebbe molto vicino a un nuovo progetto che rappresenterebbe una novità assoluta in un campionato in cui non ha mai allenato: ovvero quello turco. Aziz Yildirim, candidato a diventare presidente del Fenerbahce, ha assicurato di avere già il sì del tecnico portoghese.