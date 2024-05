Nuovo allenatore Cagliari, ecco chi SOSTITUIRA’ Claudio Ranieri la PROSSIMA STAGIONE

Nuovo allenatore Cagliari, i rossoblu sono pronti a far loro l’allenatore del Venezia Vanoli dopo la salvezza conquistata con Ranieri

C’è un nome che risulta assai accreditato come nuovo allenatore del Cagliari, viene dalla Serie B la nuova idea. Si tratta del tecnico del Venezia Paolo Vanoli, per il quale i rossoblù del presidente Tommaso Giulini stanno provando ad inserirsi, come riporta Gianluca Di Marzio.

Per ora su di lui resta in pole il Torino di Urbano Cairo, il quale da tempo l’ha individuato per il post Juric. I granata l’avrebbero bloccato, consci del fatto che il tecnico per circa un’altra settimana sarà impegnato con la finale dei playoff del campionato di Serie B 23-24. Seguiranno aggiornamenti su quello che rischia di diventare un testa a testa tra le due società.