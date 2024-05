Bologna in Champions, la dedica della moglie di Mihajlovic da BRIVIDI: «Mi manchi più del solito»

La dedica di Arianna Mihajlovic per il compianto marito dopo la qualificazione del Bologna in Champions League

Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa, ha dedicato un pensiero da brividi al marito dopo la qualificazione del Bologna alla prossima Champions League. Nella festa dei tifosi per le vie della città non sono mancati infatti i ringraziamenti per l’ex allenatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia dei rossoblù.

LA DEDICA – «Stasera mi manchi più del solito… e di solito mi manchi da morire…»