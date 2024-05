Tebas ANNUNCIA: «Mbappé ha già firmato per il Real Madrid, ecco per QUANTO»

L’annuncio di Javier Tebas, presidente de LaLiga, sul futuro di Kylian Mbappé con il Real Madrid. I dettagli

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha parlato a Olè del futuro di Kylian Mbappé con il Real Madrid.

PAROLE – «Sì, l’anno prossimo Mbappé giocherà nel Real Madrid. Ha firmato con loro un contratto di cinque anni. Non ha mai vinto la Champions League fino ad ora? Bene, adesso avrà cinque occasioni per farlo. È uno dei migliori giocatori del mondo. Ma ci sono anche Vinicius e Bellingham, il Madrid avrà una grande squadra. Certo, questo non dà garanzie di vincere i campionati. Finale di Champions? L’epica è qualcosa che si potrebbe dire che è all’interno del Real Madrid. Perché sta accadendo stagione dopo stagione. A volte non riesce a tutto. Ma la maggior parte delle volte vince».