Bologna, Saputo arriva in città: prima la festa, poi il futuro

Bologna, Joey Saputo è in città per la festa per la qualificazione Champions e per programmare il futuro: il punto su mercato e panchina

La musica della Champions League suonata al pianoforte da Cesare Cremonini (con la faccia di chi ha fatto le ore piccole per festeggiare), è probabilmente diventata la nuova suoneria di molti tifosi del Bologna e mentre la piazza fa festa, Joey Saputo sbarca in città dal Canada per programmare il futuro insieme a Sartori, Fenucci e Di Vaio. La volontà dei rossoblù è chiara: aprire un ciclo per mantenere stabilmente gli emiliani tra le big, come fatto proprio da Sartori con l’Atalanta e una parte decisiva di questo la giocherà il prossimo mercato.

Come riportato da Tuttosport infatti la squadra ha i conti in ordine e nessuna necessità di fare cassa: la squadra che ha conquistato la qualificazione in Champions manterrà la sua ossatura – Beukema, Fabbian, Orsolini e Ferguson sono tra gli incedibili – e le uniche possibili partenze saranno quelle di Zirkzee e Calafiori, ma a prezzi di lusso. In caso di addio dell’olandese, l’alternativa è Pavlidis dell’AZ Alkmaar. Tra le altre spese già previste ci saranno i riscatti di Freuler e Saelemaekers.

L’altro punto su cui Saputo dovrà lavorare nei prossimi giorni è quello dell’allenatore: la volontà è quella di confermare Motta, che però è anche il principale favorito per sostituire Allegri alla Juve: in caso di addio del tecnico, bisognerà trovare il successore e anche qui i nomi non mancano. Per il quotidiano torinese il nome è quello di Italiano, con l’emergente Croci-Torti del Lugano come outsider, mentre la Gazzetta della Sport rilancia la suggestione Sarri, che garantirebbe identità e gioco.