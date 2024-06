Calciomercato Empoli, Cambiaghi RIMARRA’ alla corte azzurra? Una BIG ITALIANA su di lui

Calciomercato Empoli, si rischia di perdere l’attaccante dell’Atalanta Cambiaghi con il Napoli che è pronto a fare sul serio

Come riportato da Pianeta Empoli, l’attaccante dell’Atalanta Cambiaghi potrebbe non rientrare in Toscana in vista della prossima sessione di calciomercato: considerando l’offerta che può arrivare.

Il Napoli infatti vuole far suo il calciatore, per quanto i nerazzurri preferiscano il prestito vista la richiesta di almeno 15 milioni di euro.