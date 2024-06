Slovacchia, Calzona: «Un solo modo per dire la nostra agli Europei»

Francesco Calzona, CT della Slovacchia, ha parlato dopo aver consegnato la rosa dei convocati per l’Europeo

Il commissario tecnico della Slovacchia Francesco Calzona, quest’anno impegnato anche con il Napoli, è intervenuto in conferenza dopo aver reso nota la lista definitiva dei 26 convocati per l’Europeo.

CONVOCAZIONI – «Ho avuto molti pensieri, ma ho cercato di prendere la decisione migliore per la Nazionale. I giocatori si sono comportati molto bene in allenamento, hanno avuto un approccio eccezionale, quindi è stata una decisione difficile Alla fine si è trattato di piccoli dettagli. Abbiamo giocato un buon calcio e creato un gruppo di giocatori forte. Credo che non mi aspettassi nemmeno di mettere insieme una squadra del genere in così poco tempo. Abbiamo giocatori giovani e stiamo cercando di dare forma anche al futuro di questa Nazionale»

OBIETTIVI – «Conosciamo i nostri limiti. La nostra unica possibilità di realizzare qualcosa di straordinario è essere una vera squadra composta da 26 elementi»