VOTI Italia Turchia: sono TROPPI gli INSUFFICIENTI per non preoccupare SPALLETTI. Ecco chi sono I FLOP AZZURRI

Pareggio scialbo e senza reti quello tra l’Italia di Spalletti e la Turchia di Montella. Ecco i voti agli Azzurri

Gli insufficienti di Luciano Spalletti sono tanti, vedendo i giudizi oggi dei principali quotidiani. La domanda che emerge dallo 0-0 di Italia-Turchia è se non siano troppi per non preoccuparsi. Ecco l’elenco scegliendo i bocciati de La Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera (alcuni, invece, si salvano per l’uno e non per l’altro)

DI LORENZO – POCO. Oscilla tra il 5 e il 5,5. «Poco coinvolto, così rischia il posto», «Poco dentro il nuovo sistema tattico, si limita al piccolo cabotaggio».

JORGINHO – ASSENZA. 5,5 comune. «Intermittente» e «Poteva fare di più, di sicuro gli manca Verratti accanto».

ORSOLINI – FRENESIA. Il Corriere della Sera lo risparmia, per così dire, col 5,5: «La prima da titolare la gioca in casa. Un po’ troppo frenetico: ne risente la qualità». Per Gazzetta è invece il peggiore, stroncato dal 4,5: «Ci sarebbe l’imbarazzo della scelta, ma Orsolini a destra forse si fa prendere dall’emozione e sbaglia tutto. Gli riesce un dribbling ma non un appoggio. Anche un fallo da “arancione”. Fuori dopo 45’».

CHIESA – SCHERZO. Anche per lui la situazione è fortemente negativa. Per il quotidiano rosa merita il voto di Orsolini e non va oltre «un tiraccio». Il Corriere lo innalza al 5 ma lo stronca: «Primi 20′ da “Scherzi a parte”: non tiene un pallone».

RETEGUI – MACCHINOSO. Un 5 all’unanimità, in quanto «macchinoso e impreciso» e «non tiene una palla e non supera mai l’uomo»

ZACCAGNI – TIMIDO. 5,5 per entrambi: «Un inserimento timido» e «pian piano si spegne anche lui».

FRATTESI – RISERVA. Vedi sopra per il voto comune. «Entra in un momento così ed è dura», «Ingresso che promette ma non mantiene».