ITALIA UNDER 17, il capolavoro del Ct FAVO. Camarda, Liberali e Mosconi: che prestazioni!

Le valutazioni degli azzurrini per la prestazione nella finale dell’Europeo Under 17 contro il Portogallo. I dettagli

Gol di Coletta e doppietta di Camarda: in 50 minuti l’Italia Under 17 ha travolto il Portogallo e per la prima volta conquistano l’Europeo di categoria. Ecco secondo La Gazzetta dello Sport chi sono stati i giocatori meritevoli di un voto dall’8 in su, con un giudizio altrettanto favorevole per il mister che li ha guidati.

CAMARDA – voto 9: «Il gol del 2-0 è già virale: fuga, dribbling, destro sul primo palo. Il 3-0 è freddezza pura. Lui, una perla rara».

LIBERALI – voto 8: «Utile quando arretra per l’inizio-azione, delizioso nei lancio d’esterno che porta al 3-0. Il 10 sulle spalle gli dona: aveva iniziato la partita con una ruleta…».

MOSCONI – voto 8: «Corsa e tecnica: prodigioso l’assist per il tris di Camarda, meriterebbe il gol sfiorato due volte».

FAVO – voto 8: «L’Italia gioca da grande e la finale è dominata: prima con l’aggressione in avanti e la tecnica, poi quando le forze diminuiscono proteggendosi a cinque. Azzurri imbattuti. bravo il c.t.».