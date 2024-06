Bernardo Silva: «FUTURO? Adoro il Manchester City, ma la mia prossima SCELTA sarà...»

Bernardo Silva, giocatore del Manchester City, ha voluto parlare del suo futuro e di quello che sarà un suo ipotetico incarico da mister

«Per quanto mi riguarda, io sono molto felice come giocatore e ancora non ci penso, ma ovviamente apprezzo le parole dell’allenatore, sono orgoglioso che la pensi in questo modo. Se dovessi scegliere un possibile assistente tra i miei compagni di nazionale direi Rúben Dias, vede il calcio come me ed è un grande amico, sarebbe facile relazionarsi con lui”»