Zirkzee Milan, il RETROSCENA DECISIVO che spinge l’attaccante verso i rossoneri: cosa è successo, segnale dalla Germania

Il Milan viaggia spedito per Joshua Zirkzee. Come raccontato ieri, i rossoneri hanno informato il Bologna di voler pagare la clausola di 40 milioni di euro per acquistare il giocatore.

Oggi, però, è arrivata un’altra grande novità. Come riportato da Sky Sport DE, il Bayern Monaco ha fatto sapere ai felsinei e all’entourage del calciatore di non essere interessato a riportare il ragazzo in Germania.