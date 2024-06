Casini POLEMICO: «Abbiamo tanti problemi per COLPA del Decreto Crescita. La Serie A oggi...»

Casini: «Avere proprietà straniere in Serie A è un elemento di crescita. Decreto Crescita? Ecco quanti danni ha portato»

Il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato nel corso di un panel al Festival di Parma analizzando la situazione attuale del campionato tra Decreto Crescita e proprietà straniere.

PAROLE –«Avere diverse proprietà straniere nel campionato di Serie A costituisce un elemento di crescita, sono una ricchezza per il nostro movimento. La varietà di proprietà straniere è una ricchezza per il nostro campionato. La Serie A vanta una diversità che porta vantaggio, ma non bisogna dimenticare che molte delle proprietà straniere che controllano i club di A si affidano spesso a dirigenti italiani. Il rapporto con il Governo? Abbiamo prodotto un documento di riforma del calcio inviato per esprimere tutte le problematiche che abbiamo. L’abolizione del decreto crescita ha portato fin da subito danni importanti, fino a cento milioni».