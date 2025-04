Sampdoria, mossa segreta dei blucerchiati? Ecco cosa hanno fatto i doriani in vista del match con lo Spezia

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX, la Sampdoria sarebbe partita ieri 4 aprile – al termine del consueto allenamento di rifinitura al Mugnaini di Bogliasco – per un ritiro anticipato verso l’estremo Levante.

I blucerchiati sono partiti – in vista del prossimo turno di Serie B contro lo Spezia – con un pullman “anonimo” e non brandizzato, in quanto il pullman ufficiale è ancora in officina per la manutenzione a seguito degli ingenti danne provocate dalle sassate da parte di alcuni tifosi al termine dello scorso turno contro il Frosinone, scortato da due auto della Polizia.