Lecce, Sticchi Damiani: «Abbiamo vinto lo ‘scudetto’ e siamo un club sostenibile»

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a Sky Sport della salvezza raggiunta dai salentini. Le sue dichiarazioni:

SALVEZZA – «La salvezza è il nostro scudetto, è importante essere al terzo anno consecutivo in Serie A, anche per i nostri tifosi che hanno sempre riempito il Via del Mare».

CORVINO – «È stato importante il ritorno di Pantaleo Corvino, così come il ruolo di Stefano Trinchera, oggi il club è sostenibile e con dei giovani di proprietà. In più abbiamo raggiunto anche il risultato sportivo, cosa non banale. Ma è importante costruire senza l’assillo del risultato, che può anche non arrivare quando punti sui giovani e sulle scommesse»