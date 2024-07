Lombardo a SAMPNEWS24: «Accardi sta lavorando molto bene»

Le parole di Attilio Lombardo in esclusiva a Sampnews24.com: «Accardi si sta muovendo bene sia sui nuovi che le uscite»

Attilio Lombardo ha parlato in esclusiva a SampNews24: di seguito un estratto delle sue parole.

Il presidente Manfredi ha deciso di affidare la gestione dell’area tecnica a Pietro Accardi, che da subito ha dimostrato di avere le idee chiare: pensa che sia la figura giusta per risollevare la Sampdoria?

«Per prima cosa permettetemi di dire che anche Andrea Mancini ha fatto bene l’hanno scorso pur avendo a disposizione poca liquidità, per quanto riguarda Accardi credo che i movimenti sia in uscita che in entrata siano da ritenersi soddisfacenti. Credo sia un profilo importante».

A seguito delle retrocessioni di Salernitana, Frosinone e Sassuolo, il livello della Serie B si alzerà rispetto allo scorso anno? La Sampdoria può essere sulla carta tra le favorite per la vittoria finale?

«Da Sampdoriano spero di sì ma non sempre chi retrocede parte da favorita il campionato successivo, dipende anche come approcciano il campionato di serie B».

In queste ultime settimane si è parlato del Flop Europeo dell’Italia: a cosa è dovuto il fallimento degli azzurri? Le colpe vanno attribuite a Spalletti oppure al sistema calcio italiano che non punta sui giovani talenti?

«Mi spiace per quello che è successo agli europei, ma credo che ci siano tante componenti di questo flop. Le colpe vanno attribuite a tutti ma anche al fatto che i giovani più bravi li abbiamo impiegati ma purtroppo hanno trovato difficoltà, poi bisogna dare fiducia ai giovani ma non solo nelle squadre piccole ma puntare anche su loro nelle squadra di grande profilo. Se leggiamo tutti i giorni che le squadre di alta classifica cercano stranieri allora non puoi lamentarti dei risultati della Nazionale».

