Bologna, Di Vaio preannuncia l'ADDIO di Thiago Motta: «Grazie a prescindere per quello che hai fatto...» - Calcio News 24

Le parole di Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, sul futuro di Thiago Motta con il club rossoblù. I dettagli

Marco Di Vaio, ds del Bologna, ha parlato a Radio24 del futuro di Thiago Motta nella prossima stagione. L’allenatore è nel mirino della Juventus.

THIAGO MOTTA – «La prima cosa che mi sento di dire, a prescindere da tutto, è ringraziare Thiago Motta per quello che ha fatto per il Bologna, per la sua serietà, per il suo gruppo di lavoro. È anche migliorato, ha cambiato il suo modo di giocare».