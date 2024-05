Tonali sulle scommesse: «Ho sbagliato a nascondermi, ma ora...»

Le parole di Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, sul caso scommesse per cui è stato squalificato. I dettagli

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex Milan, ha parlato come ospite della scuola Salvemini di Bari in un incontro sulla ludopatia.

LE PAROLE – «Magari tra voi c’è qualcuno che scommette e non lo dice, perché spesso ci si chiude in se stessi. Quando però giochi e hai uno stipendio alto avere a che fare con il gioco d’azzardo è un rischio dietro l’angolo. Io mi sono nascosto e ho sbagliato. Non ti fermi tu da solo, ti fermano gli altri. E puoi anche compromettere amicizie, rapporti e lavoro. Questi sono alcuni dei rischi più grandi».

