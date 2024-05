Italia, Spalletti sugli Europei: «Convocazioni già fatte, può cambiare solo UNA cosa. Campionato? Faccio i complimenti SOLO a queste squadre....»

Le parole di Luciano Spalletti, allenatore della Nazionale, in vista dei prossimi Europei. Tutti i dettagli

Luciano Spalletti ha parlato dell’Italia a margine di un evento per la presentazione di Vivo Azzurro Tv.

OBIETTIVO EUROPEI– «Ho detto più volte che sono stato molto fortunato a fare questo lavoro qui e sono quasi sempre stato felice. Quando si parla di vittoria e sconfitta io vedo due facce della stessa medaglia, ti crea quelle situazioni intorno che non ti fa essere te stesso. Non si può vivere nella vittoria o nella sconfitta, si deve vivere nell’equilibrio. Non vedo l’ora di condividere questa passione per la maglia azzurra con tutti gli italiani. Per me sarà fondamentale tornare in Italia e sentire il popolo italiano dirci “siamo orgogliosi di voi”. Nel calcio ci sono delle situazioni che possono cambiare il destino, ad esempio quella palla Tardelli la stoppò male nel 1982, poi riprese il passo e trovò il gol. Ha fatto quel passettino per coordinarsi e trovare il gol».

CONVOCAZIONI– «Sono lì a perfezionare questa convocazione, per il 70/80% è già fatta, c’è però questo 20% aperto per abbracciare chi ci dimostra di volerne fare parte o per far uscire chi pensa che questa maglia sia un giochino».

SERIE A– «Vanno fatti i complimenti al Bologna per il calcio che ha espresso, così come all’Atalanta e all’Inter. Ci sono alcune situazioni che non vanno come vorremmo e che non sono reali rispetto al valore delle squadre o dell’allenatore che guida queste squadre».