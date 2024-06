Calciomercato, l'Arabia Saudita torna all'attacco: ecco gli obiettivi - Calcio News 24

L’Arabia Saudita pronta a ricoprire di nuovo un ruolo da protagonista nel calciomercato: tutti i nomi che potrebbero andare nella Saudi League

Dopo un gennaio di calma, l’Arabia Saudita si prepara ad un ruolo da protagonista nel calciomercato estivo. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, le squadre della Saudi League stanno lavorando per cercare di portare nel campionato altre stelle da affiancare a CR7 &co.

I primi due nomi sono quelli di Mohammed Salah e Kevin De Bruyne. L’egiziano è stato molto vicino già la scorsa estate al trasferimento e nei prossimi mesi i sauditi torneranno alla carica per strapparlo al Liverpool e renderlo la seconda grande stella del campionato dopo Cristiano Ronaldo (con la differenza, non secondaria, di essere il miglior calciatore di fede islamica del mondo). Per quanto riguarda De Bruyne, è stato proprio il belga ad aprire alla cessione e aveva commentato così: ««Parliamo di un incredibile ammontare di denaro in quella che potrebbe essere la parte finale della mia carriera. Se giocassi lì per due anni, potrei guadagnare quanto ho fatto nei 15 anni precedenti. Mia moglie è pronta ad un’avventura esotica: mi resta un anno di contratto col City, ma è qualcosa su cui prima o poi dovrò riflettere».

Oltre a loro c’è anche l’interesse, sempre sull’asse City-Liverpool, per Alisson e Ederson. Sempre dall’Inghilterra occhio a Casemiro, che potrebbe raggiungere Ronaldo all’Al-Nassr, Lukaku (che piace al Napoli e già aveva detto di no lo scorso anno). Altri nomi che stuzzicano la fantasia degli sceicchi sono quelli di Osimhen e Lewandowski, ma entrambi hanno in più occasioni risposto negativamente alle lusinghe dei sauditi.